Botafogo x Madureira: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de entregar o título brasileiro ao Palmeiras, o Botafogo, enfim, volta a campo para matar a saudade do torcedor. Ou não. A galera alvinegra não esqueceu a pipocada de seus jogadores. No entanto, o momento obriga a olhar para frente. Nesta quarta-feira (17), o Glorioso estreia no Campeonato Carioca de 2024, no Estádio Nilton Santos, contra o Madureira, às 19h (horário de Brasília).

Como chega o Botafogo?

O momento do Botafogo não é nada favorável. Afinal, além de problemas na escalação, na radiografia de momento, o time está há 11 jogos sem vencer, período que abarca, justamente, o maior vexame esportivo de sua história e a maior decepção na vida de para uma geração de torcedores.

O elenco teve algumas mudanças. Para a estreia no Estadual, contudo, o técnico Tiago Nunes não poderá contar com algumas peças e ainda terá à disposição uma equipe invertebrada. Na lateral direita, por exemplo, não há nenhum jogador da posição disponível. Sim, é inacreditável! Aliás, o Botafogo amador mandou lembranças à SAF.

Para quem arriscar a própria saúde, contrariar recomendações médicas e se aventurar no Colosso do Subúrbio, a boa é observar a nova dupla de zaga: Halter e Barboza serão testados logo de cara. Vamos ver se a pré-temporada em Itu serviu para se entrosarem…

Como chega o Madureira?

Certamente, os jogadores do Madureira foram instruídos a aproveitarem o mau momento do Botafogo. O técnico português Daniel Neri está ciente deste quadro. Mas o Tricolor do Subúrbio tem suas limitações e precisa readequar suas expectativas após um Carioca ruim e uma Copa Rio aquém das expectativas.

A reformulação do Madureira foi maior. Chegaram 12 nomes. Entre eles, o incansável Rodrigão, centroavante que soma passagens por Santos, Ponte Preta, Bahia, Coritiba, Ceará e Avaí.

Onde assistir?

Bandsports (TV fechada) e canal Goat (YouTube)

BOTAFOGO x MADUREIRA

1ª rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: 17/1/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Nilton Santos (RJ)

BOTAFOGO: Gatito, Tchê Tchê, Halter, Barboza e Hugo; Barbosa, Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Sá e Tiquinho. Técnico: Tiago Nunes

MADUREIRA: Douglas, Sotá, Edeson, Evandro e Zóio; João Felipe, Wagninho e Laranjeira; Borges, Antonio Carlos e Rodrigão. Técnico: Daniel Neri.

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Assistentes: Michael Correia e Lilian da Silva Fernandes Bruno

VAR: Jackson Lourenço Massarra dos Santos

