Varela treina como titular e ganha nova chance no Flamengo

Varela chegou ao Flamengo em julho de 2022 e ainda não conseguiu desencantar. No entanto, Tite vem apostando na evolução e no potencial do lateral. O uruguaio atuou como titular na reta final de 2023 e vem sendo usado como primeira opção nos treinamentos em 2024. A informação é do “ge”.

Novo titular do Flamengo?

Assim, Tite vem depositando confiança em Varela neste início de trabalho no Flamengo. O lateral atraiu olhares do exterior nas últimas semanas e recebeu uma proposta do Independiente, da Argentina. No entanto, as negociações não andaram para frente.

Tite testou Varela nas últimas rodadas do Brasileirão e pretende usá-lo neste início de temporada. Wesley tem somente 20 anos e é visto como promissor, mas ainda precisa de tempo e maturidade para ser titular. Matheuzinho, por outro lado, perdeu espaço no clube e deve ser emprestado ao Corinthians.

Carreira de Varela

Varela é cria do Peñarol e teve passagens por Manchester United, Real Madrid B e Dínamo de Moscou. O lateral coleciona convocações para Seleção Uruguaia e já disputou duas Copas do Mundo. O jogador tem experiência e currículo de sobra, mas ainda não conseguiu vingar no Rio de Janeiro.

Com apenas 25 jogos disputados, Varela ainda não conseguiu adquirir sequência no Flamengo. O lateral tem contrato no clube até dezembro de 2025, mas ainda é mal visto por boa parte da torcida rubro-negra. A expectativa é que Tite consiga reverter este cenário.

