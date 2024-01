Vasco terá retorno de trio para jogar primeiras rodadas do Carioca

De volta! O Vasco deve ter o retorno de um trio ao Rio de Janeiro, que está com a delegação em Punta del Este, no Uruguai, para realizar a pré-temporada. Segundo a apuração do Jogada10, trata-se do goleiro Halls, além dos meio-campistas Mateus Carvalho e JP. Os três voltam ao Brasil para integrar o grupo que ficou no Brasil e disputarão as primeiras rodadas do Carioca.

Assim, a tendência é de que o arqueiro Alexander vá para o Uruguai substituir Halls. Vale ressaltar que o elenco que permaneceu no Rio de Janeiro estava sendo treinado por Ramon Lima, comandante da equipe sub-17. Isso porque o treinador William Batista, do time sub-20, estava em São Paulo para a disputa da Copinha.

Com a eliminação do Cruz-Maltino na competição de base, ele já retornou ao Rio de Janeiro e estará à beira do campo nas primeiras rodadas do estadual. Junto dele, aliás, pelo menos outros três atletas que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior vão integrar o elenco que permaneceu no Brasil.

No caso são o lateral-esquerdo Leandrinho, o lateral-direito Paulinho e o volante Lucas Eduardo. Todos foram destaques da equipe na curta campanha pela competição de base.

Jogadores do elenco principal do Vasco que ficaram no Rio

Do grupo principal que permaneceu no Rio de Janeiro, um fato que chama a atenção foi a continuidade de dois gringos que custaram pouco mais de R$ 22 milhões. O Vasco pagou R$ 7,6 milhões pela contratação de Capasso e R$ 15 milhões por Orellano no início de 2023. Contudo, ambos renderam abaixo da expectativa. Inclusive, podem até serem negociados nesta janela.

Além deles dois, Miranda e Zé Vitor também podem deixar o Cruz-Maltino, porém isso apenas deve ocorrer apenas somente o retorno do grupo principal, que está no Uruguai. Até porque a avaliação da direção e da comissão técnica é que o grupo ficaria muito inexperiente sem eles, de acordo com apuração do Jogada10.

Lista completa

Zagueiros: Miranda, Capasso e Zé Vitor

Volantes: Barros, De Lucca e Rodrigo

Meia: Marlon Santos

Atacante: Orellano

Desses atletas que já integravam o elenco principal, todos são considerados negociáveis. O clube, por exemplo, busca emprestar Barros e Rodrigo novamente. Já o caso de De Lucca é diferente. Ele está em fase final de recuperação de uma lesão grave com rompimento de um dos ligamentos do joelho esquerdo. O volante permaneceu no Brasil para ganhar ritmo de jogo.

Compromissos no Carioca e Uruguai

A tendência é a de que o Cruz-Maltino utilize seus principais jogadores apenas a partir da terceira rodada do Carioca. Afinal, grande parte do elenco profissional viajou para Punta del Este, no Uruguai, com o intuito de participar de um torneio amistoso. O Gigante vai enfrentar o San Lorenzo, da Argentina, e o Deportivo Maldonado, do Uruguai. Os jogos serão nos dias 18 e 21 de janeiro, respectivamente.

Assim, o Vasco usará um time alternativo nas duas primeiras rodadas do estadual. A sua estreia diante do Boavista também seria no dia 18/01 e depois medirá forças com o Sampaio Côrrea também no dia 21/01. Além disso, o Gigante terá pelo menos três duelos pelo Carioca fora do estado. Como mandante deve enfrentar o Audax em Manaus e o Volta Redonda em Cariacica, no Espírito Santo. Já como visitante, provavelmente vai encarar o Bangu em Brasília.

