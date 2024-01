Tite esboça escalação do Flamengo para estreia do Carioca

O Flamengo realizou um treino na manhã desta terça-feira (16), no Ninho do Urubu. Assim, Tite definiu os titulares do primeiro compromisso de 2024. A equipe rubro-negra entra em campo nesta quarta-feira (17), diante do Audax, às 21h30, em Manaus, pela estreia do Carioca.

Escalação do Flamengo

Tite decidiu repetir praticamente os mesmos titulares da partida diante do São Paulo, no Morumbi, pela última rodada do Brasileirão. A única mudança ficou por conta de Léo Pereira, que entra na vaga de Pablo. O zagueiro, por sinal, está tratando uma tendinite em um dos joelhos e sequer vai participar da pré-temporada nos Estados Unidos.

Aliás, é importante lembrar que De La Cruz, primeiro reforço do Flamengo para 2024, não conseguiu se inscrever no prazo determinado e está fora da primeira rodada do Carioca. Thiago Maia e Matheuzinho também não viajam para Manaus. Afinal, ambos estão em negociações avançadas com Internacional e Corinthians, respectivamente.

LEIA MAIS: Flamengo planeja estrear terceiro uniforme nos EUA

O Rubro-Negro, dessa forma, deve entrar em campo com Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Com esta escalação, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique seguem no banco de reservas.

O Flamengo viaja para os Estados Unidos na próxima quinta-feira (18), logo depois da estreia do Carioca. Assim, os jogadores rubro-negros vão disputar amistosos contra Philadelphia Union e Orlando City, nos dias 21 e 27 de janeiro, respectivamente. Durante este período, Mário Jorge vai comandar um time alternativo no Estadual.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.