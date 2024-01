Emprestado pelo América-MG, Gustavo Marques chama atenção no Benfica B

O zagueiro Gustavo Marques tem vivido momentos especiais nos últimos dias. Afinal, com as boas atuações pelo pelo Benfica, o defensor chamou atenção do treinador da Seleção Pré-Olímpica do Brasil, Ramon Menezes. Após o corte do lateral-direito Matheus Dias, Ramon entrou em contato com o zagueiro e repassou o desejo de contar com os serviços do defensor na Seleção.

Apesar dos esforços da CBF para ter Gustavo no elenco, o Benfica entende que o brasileiro é peça importante na equipe B e também em alguns momentos na equipe A das Águias. Gustavo já disputou uma partida pela equipe principal, contra o Famalicão, no dia 29 de dezembro.

No último domingo (14), Gustavo Marques entrou em campo pelo Benfica B e foi decisivo no clássico contra o Porto B. Seguro na defesa, com boas interceptações e desarmes precisos, o brasileiro também se destacou no ataque. Gustavo marcou o primeiro gol do jogo e teve participação direta no segundo, quando chutou de fora da área e no rebote o também brasileiro, Cauê, ampliou. O Benfica venceu a partida por 3 a 0.

Com a boa atuação, Gustavo foi eleito o melhor jogador da partida. Na atual temporada, o defensor acumula 18 jogos disputados, são 17 duelos pela equipe B e uma partida com o time principal. O contrato do zagueiro com o Benfica vai até junho de 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.