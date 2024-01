Pedrinho é apresentado no Santos e diz ser inocente em caso de agressão

O Santos apresentou nesta terça-feira (16) o atacante Pedrinho. O jogador atuou pelo América-MG na última temporada, mas pertence ao Lokomotiv Moscow, da Rússia. Contudo, apesar de ser um reforço importante para o ataque, o atleta não conseguiu fugir das perguntas sobre a polêmica durante sua passagem pelo São Paulo.

Afinal, Pedrinho acabou dispensado pelo São Paulo em março de 2023 após uma denúncia pela namorada por agressão física. Além disso, a diretoria do clube alegou que o atleta mentiu ao ser questionado. Durante sua apresentação, o atacante recebeu diversas perguntas sobre o assunto, esquivou-se da maioria e disse já estar inocentado do caso.

“É uma situação que já foi resolvida entre mim e ela e procuro não comentar mais sobre o assunto. Peço desculpas. Não vou entrar muito em detalhes, não quero falar sobre isso. Sou inocentado. O processo está nas mãos dos advogados. Qualquer dúvida, tem que procurá-los. Mas não vou entrar em detalhes. Desculpa”, disse Pedrinho.

Devido ao passado conturbado, parte da torcida santista foi contra a contratação. Apesar da rejeição, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que o Peixe tem total segurança jurídica e, por isso, manteve a contratação.

“Em momento algum isso (críticas nas redes sociais) me abalou. O Santos é o lugar que sempre sonhei jogar. Ficava sonhando com essa oportunidade. Queria estar aqui, lutei para estar aqui. Vou dar o meu melhor, honrar essa camisa. Sempre acompanhei o Santos, o Neymar… Quero desfrutar muito do clube e da Vila. Sempre me imaginei jogando na Vila, fazendo jogadas”, completou o atacante.

Pedrinho quer reencontrar bom futebol no Santos

Por fim, o atacante não escondeu a felicidade de vestir a camisa do Peixe. Contudo, admitiu que não fez uma boa temporada em 2023 e quer reencontrar seu bom futebol em 2024.

“Para mim, é motivo de orgulho vestir a camisa do Santos. Estou motivado para este desafio. Espero ajudar. Darei meu melhor. Quero ser muito útil. Estou feliz. Certeza que farei um grande ano”, disse Pedrinho, que continuou:

“Na última temporada, eu fiz uma média abaixo do esperado pela sequência que tive. Estou trabalhando para melhorar, dar assistências e fazer gols. Com muito trabalho vou conseguir essa sequência”, finalizou.

