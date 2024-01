Seleção pré-olímpica encerra preparação na Granja Comary

Sob os cuidados do técnico Ramon Menezes, a Seleção Brasileira pré-olímpica encerrou, enfim, nesta terça-feira (16), a preparação na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Na última atividade, os jogadores fizeram um coletivo de 11 contra 11.

O Brasil iniciou os trabalhos no último dia 8/1. No período, os jogadores dividiram os trabalhos entre a academia e o campo. Dentro das quatro linhas, aliás, o time fez um jogo-treino contra o Boavista e superou o escrete fluminense por 2 a 1 (gols de Marlon e Bruno Gomes). A bola rolou no último domingo (14).

Agora, a delegação embarca para a Venezuela, onde tentará uma vaga para os Jogos Olímpicos de Paris. Primeiro, o grupo segue para São Paulo. De lá, na madrugada desta quarta-feira (17), embarca, enfim, para Caracas.

A Seleção forma o Grupo A do Pré-Olímpico com a anfitriã Venezuela, Colômbia e Equador. As duas melhores seleções de cada chave avançam para o quadrangular final. Em seguida, os dois primeiros carimbam passaporte para a Olimpíada de Paris, a partir de julho. O Brasil busca sua terceira medalha de ouro. Nas duas últimas edições dos Jogos, ocupou o lugar mais alto do pódio (Rio-2016 e Tóquio-2020).

