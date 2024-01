Newell’s confirma que aceitou oferta do Vasco por Sforza. Veja o que falta

O Vasco deu mais um passo significativo para concretizar a chegada do volante Juan Sforza. Afinal, o cube recebeu uma resposta positiva do Newell’s Old Boys, da Argentina, na oferta pelo jogador. A tendência é de que o atleta, de 21 anos, assine contrato de quatro anos com o Cruz-Maltino. O presidente do clube de Rosário, Ignacio Astore, confirmou que está tudo certo com o Gigante da Colina.

“A negociação está parada. Não temos definição, e não depende mais de nós. A oferta foi aceita”, assegurou o mandatário.

As partes chegaram a um acordo já há alguns dias. O Vasco acenou com uma oferta de quatro milhões de dólares (próximo a R$ 24,3 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos. O projeto também agradou a Juan Sforza, que está animado com a chance de defender o Cruz-Maltino. O próprio técnico do Newell’s Old Boys já deu entrevista e deixou claro que não conta mais com o atleta.

O desfecho positivo depende de alguns detalhes como o aval da 777 Partners. Assim, a tendência é de que se conclua a tratativa nos próximos dias. Até porque o jogador se encaixa no perfil de contratações da empresa. No caso, um jovem atleta, com potencial de rendimento esportivo a curto e médio prazo.

Trajetória do alvo do Vasco como profissional

Assim como um jogador de destaque a nível nacional com diversas convocações para as seleções de base da Argentina. Tanto que isso carimbou sua convocação para o Pré-Olímpico. Sforza já disputou os Sul-Americanos sub-15 em 2017 e sub-17 dois anos depois. Bem como o Mundial sub-17 em 2019.

São 113 partidas em cinco temporadas pelo Newell’s Old Boys. Ele se destaca pela grande frequência durante a temporada, já que tem um histórico bem pequeno de lesões. Sforza já foi até capitão do time principal em algumas oportunidades e pelas suas características pode variar entre um primeiro e segundo volante.

Principalmente pela capacidade de defensiva com desarmes e interceptações pela boa leitura de jogo. Ele também contribui bastante na construção de jogadas com bons passes curtos e médios, além de lançamentos e viradas de jogo.

