Fluminense encaminha renovação do atacante Kauã Elias

O Fluminense conseguiu solucionar todas as arestas e ajustar os termos para a extensão de contrato de uma joia de sua base. Nesse sentido, depois do imbróglio, a direção tricolor chegou a um acordo com o estafe de Kauã Elias e encaminhou a renovação de contrato do atacante. Restam, no momento, apenas os trâmites burocráticos para a assinatura. A informação é do portal ‘ge’.

Em meio à reapresentação do elenco, o jovem não compareceu. Ainda mais no grupo de jogadores que é recheado de atletas da base e daqueles que não disputaram o Mundial de Clubes, em dezembro. o atacante não foi inscrito na Copa São Paulo de Futebol Júnior, justamente para disputar as rodadas iniciais do Campeonato Carioca.

O jogador, de 17 anos, tem contrato até o final de 2026 e multa rescisória para o exterior de R$ 280 milhões. Por outro lado, o salário ainda era condizente com a base, mesmo sendo seu primeiro como profissional. Ambas as partes demoraram para chegar a um acordo, visto que o estafe do atleta pedia um valor muito acima do que o Fluminense considerava ideal.

Além disso, o Tricolor preferia ceder 10% na negociação dos direitos econômicos do atleta, enquanto Kauã Elias queria 30%. Esse imbróglio se arrastou durante algumas semanas até o acordo ser encaminhado. No time profissional, o atacante atuou diante do The Strongest, em La Paz, no jogo da fase de grupos da Copa Libertadores. Por fim, se destacou no Sul-Americano Sub-17 do Brasil, sendo um dos artilheiros com cinco gols.

