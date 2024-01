Vasco já vendeu mais 10 mil ingressos para estrear na temporada

Próximo da estreia! O Vasco está em contagem regressiva para o seu primeiro compromisso na temporada. Afinal, a equipe enfrentará o Boavista, na próxima quinta-feira (18), às 19h30, em São Januário. Para este duelo da primeira rodada do Carioca, o Cruz-Maltino já ultrapassou a marca de 10 mil ingressos vendidos.

A abertura da comercialização dos ingressos começou para os sócios na última segunda-feira (15). Enquanto isso, para o público geral, a liberação ocorreu nesta terça-feira (16). Para mais informações acesse: https://vasco.com.br/informacoes-sobre-ingressos-vasco-x-boavista-carioca2024/

Confira os valores dos ingressos do Vasco

Arquibancada -> Inteira: R$ 40 / Meia-entrada: R$ 20

VIP -> Inteira: R$ 50 / Meia-entrada R$ 25

Social: R$ 60 / Meia-entrada: R$ 60

Compromissos iniciais na temporada

Vale destacar que pelo menos nas duas primeiras rodadas do estadual, o Gigante utilizará um time alternativo. No caso, com alguns jogadores do elenco profissional e uma mescla de garotos do sub-20. Isso porque a maior parte do grupo principal está em Punta del Este para realizar a pré-temporada.

Os atletas que permaneceram no Rio de Janeiro para a disputa do estadual foram: os zagueiros Miranda, Capasso e Zé Vitor; os volantes Barros, De Lucca e Rodrigo; o meio-campista Marlon Santose o atacante Orellano.

Além disso, três jogadores que estavam no Uruguai estão retornando ao Brasil para integrar o grupo que disputará as primeiras partidas do Carioca. Trata-se do goleiro Halls e dos meio-campistas Mateus Carvalho e JP. Por outro lado, o arqueiro Alexander foi para Punta del Este para substituir Halls.

Por sinal, o elenco vascaíno está no Uruguai para a disputa de um torneio amistoso chamado de Série Río de la Plata. A competição será curta, com apenas dois jogos. Simultaneamente ao seu primeiro compromisso no Carioca, o elenco principal também estreia no campeonato amistoso também na próxima quinta-feira. Seu adversário será o San Lorenzo, mas às 22h15.

