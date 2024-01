Barboza não teme centroavantes rivais e fala com perfil de líder

Zagueiro do Botafogo, Barboza deixou claro que pode assumir o papel de líder do elenco alvinegro. Nesta terça-feira (16), o defensor argentino foi apresentado como novo reforço do Glorioso, no Estádio Nilton Santos. Em suas primeiras palavras, demonstrou firmeza e convicção naquilo que pode contribuir com a equipe dentro e fora de campo.

“Sou ambicioso e um jogador de muita personalidade. Não tolero perder nada. Desde um jogo entre amigos até as partidas oficiais. Quero ganhar tudo. Venho ajudar com minha personalidade e liderança, para fazer história no Botafogo e retribuir a confiança que o clube depositou em mim”, afirmou o xerife.

Agora, no Rio de Janeiro, Barboza enfrentará Vegetti (Vasco), Cano (Fluminense) e Pedro (Flamengo). O trio não mete medo no argentino.

“Já marquei muitos atacantes de alta hierarquia, como, por exemplo, Hulk, do Atlético Mineiro. Tenho minhas armas contra eles. Vai ser duro. Seguia, de longe, o futebol brasileiro”, disse o ex-jogador do Libertad (PAR).

Em seguida, Barboza descreveu seu estilo de jogo. O hermano já avisou: não é adepto do tradicionalíssimo jargão “bola para o mato que o jogo é de campeonato”.

“Desde pequeno, me ensinaram a cuidar bem da bola. Assim, gosto de sair jogando, com passes que quebram as entrelinhas. Não gosto de dar chutão. Não sou o mais rápido do mundo, mas tenho minhas manhas para superar esta deficiência. Nos últimos anos, também melhorei no jogo aéreo e fiz seis gols em 2023”, ilustrou a fera.

