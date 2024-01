Novorizontino x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h15

Em duelo nesta terça-feira (16/1) o São Paulo encara o Novorizontino, às 20h (de Brasília), no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, pelas oitavas de final da Copinha. O Tricolor chega nesta fase após eliminar a Ferroviária nos pênaltis. Já o Tigre bateu o Tiradentes por 3 a 0. Quem avançar, pega o vencedor de Grêmio e Athletico Paranaense. E para não perder nada deste jogão, a Voz do Esporte preparou uma cobertura de primeira, com um pé-jogo completo a partor das 19h15. Com a bola rolando, Daniel Teles estará na narração.