Flamengo empresta atacante Petterson ao Athletico-PR

O Flamengo encaminhou, nesta terça-feira (16), o empréstimo de mais um jogador de sua base. Trata-se do atacante Petterson, que atuará pelo Athletico-PR nesta temporada, com direitos econômicos fixados em três milhões de euros (R$ 16 milhões). A informação é do portal ‘ge’.

Antes disso, o jogador disputará os jogos contra Nova Iguaçu e Portuguesa, em 21 e 27 de janeiro respectivamente. Em seguida, o atacante embarcará para o Paraná, para reforçar o Furacão.

Aos 20 anos, Petterson esteve próximo de ser emprestado ao Barcelona. No entanto, a punição devido a infração ao Fair Play Financeiro impediu a concretização da transferência.

LEIA MAIS: Tite esboça escalação do Flamengo para estreia do Carioca

O clube catalão tentou o empréstimo por 10 meses, com opção de compra estipulada em 4 milhões de euros (R$ 21,3 milhões) por 70% dos direitos econômicos.