Tiquinho e Marçal estão liberados para a estreia do Botafogo no Carioca

O centroavante Tiquinho e o lateral-esquerdo Marçal podem atuar pelo Botafogo na estreia do time no Campeonato Carioca, nesta quarta-feira (17), contra o Madureira, às 19h, no Estádio Nilton Santos. Nesta terça-feira (16), o clube conseguiu uma importante vitória no TJD-RJ (Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Rio de Janeiro) para contar com a dupla e liberá-los de suspensões.

O tribunal puniu os dois com suspensão de cinco partidas em 2023, por conta de expulsões no clássico contra o Flamengo, em fevereiro de 2023, em Brasília, pelo Campeonato Carioca daquele ano. Eles cumpriram duas partidas e precisavam, portanto, pagar três.

Em um primeiro momento, a defesa dos atletas pediu para que a pena fosse convertida em medida sócio educativa. O tribunal, porém, alegou que a dupla não cumpriu metade da pena e negou.

O Botafogo insistiu e argumentou que não há como fracionar uma punição de cinco partidas. Desta vez, a presidente do TJD-RJ, Renata Mansur, acatou o pedido da defesa.

Tiquinho e Marçal vão pagar 100 cestas básicas às vítimas das enchentes no Rio de Janeiro.

