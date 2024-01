Gabriel Pires rescinde com o Benfica e acerta com o Fluminense

O Fluminense acertou, nesta terça-feira (16), a contratação de seu quarto reforço para a temporada de 2024. Trata-se de Gabriel Pires, de 30 anos, que rescindiu o contrato com o Benfica e está livre para assinar com o Tricolor. Assim, o meio-campista está no rio de Janeiro e aguarda os últimos trâmites para assinar com o clube carioca por três temporadas. A informação é do portal ‘ge’.

Segundo o portal ‘A Bola’, de Portugal, o jogador recebia cerca de €1,1 milhões “limpos” por temporada, o que representava gastos de quase € 2,3 milhões aos portugueses. No entanto, os Encarnados não tinha o interesse em mantê-lo no elenco e a solução foi rescindir e abrir o caminho para que Gabriel pudesse acertar com outro clube.

Na última temporada, Gabriel Pires defendeu as cores do Botafogo. Nesse sentido, fez 34 partidas, treze delas como titular e estufou a rede em duas oportunidades. Ao se recuperar de uma lesão na panturrilha, tornou-se titular na reta final do Campeonato Brasileiro.

Ainda no fim de 2023, o Alvinegro encaminhou a permanência do atleta, mas o negócio não foi concretizado por opção de John Textor, dono da SAF do Glorioso. O norte-americano, por sinal, procura um novo perfil para a equipe, que também irá disputar a Copa Libertadores. em 2024

Antes disso, o Tricolor anunciou as contratações do goleiro Felipe Alves, do zagueiro Antônio Carlos e do meia Renato Augusto.

