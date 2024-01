Italiano: Juventus vence Sassuolo e segue na briga pela liderança

A Juventus segue na perseguição à líder Inter de Milão. Nesta terça-feira (16), a Velha Senhora contou com uma grande atuação de Vlahovic para vencer a Sassuolo por 3 a 0, em Turim, na partida de encerramento da 20ª rodada do Campeonato Italiano. O atacante sérvio balançou a rede em duas oportunidades, enquanto Chiesa completou o triunfo na reta final do jogo.

Dessa maneira, a Juve chegou aos 49 pontos e segue na vice-liderança do Calcio. A diferença para a líder Inter de Milão segue em dois pontos.

Além disso, o time comandado pelo técnico Massimiliano Allegri não está na disputa de competições europeias nesta temporada e aposta todas as fichas no scudetto nacional.

Por outro lado, a Sassuolo fica com os mesmos 19 pontos, na 14ª posição, e liga o sinal de alerta. Isto porque, a vantagem para o Verona, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, é de apenas dois pontos.

Jogos da 20ª rodada do Campeonato Italiano

Sábado (13/1)

Napoli 2×1 Salernitana

Genoa 0x0 Torino

Verona 2×1 Empoli

Monza 1×5 Inter de Milão

Domingo (14/1)

Lazio 1×0 Lecce

Cagliari 2×1 Bologna

Fiorentina 2×2 Udinese

Milan 3×1 Roma

Segunda-feira (15/1)

Atalanta 5×0 Frosinone

Terça-feira (16/1)

Juventus 2×0 Sassuolo

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook