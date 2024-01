Valencia x Celta de Vigo: escalações e onde assistir

As oitavas de final da Copa do Rei terá sequência nesta quarta-feira (17). Valencia e Celta de Vigo se enfrentam às 16h, no estádio Mestalla, na cidade de Valência. Ambas equipes vivem bons momentos na temporada e querem a vitória para seguir na briga pelo título nacional.

Como chega o Valencia

O Valencia vive uma série de cinco partidas de invencibilidade e terá a vantagem de jogar em casa para seguir vivo na Copa do Rei. Além disso, o momento dos Morcegos é favorável. Isto porque, a equipe entrou na briga na parte de cima do Campeonato Espanhol após três vitórias seguidas na LaLiga.

Como chega o Celta de Vigo

Por outro lado, apesar de ter um início ruim de temporada, o Celta de Vigo conseguiu se recuperar nas últimas partidas e mostrou competitividade para sonhar mais alto em 2024. Ao mesmo tempo, a equipe está a três jogos sem perder. Mas, o clube segue na briga para evitar o rebaixamento no Campeonato Espanhol.

Valencia x Celta de Vigo

Oitavas de final da Copa do Rei

Data e horário: quarta-feira, 17/01/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Mestalla, em Valência (ESP)

Valencia: Mamardashvili, Foulquier, Mosquera, Gabriel Paulista, Gaya; Pérez, Guillamón, Pepelu, Sergi Canós; Hugo Duro, Diego López. Técnico: Baraja Vegas

Celta de Vigo: Vicente Guaita; Ó. Mingueza, Jailson, U. Núñez, C. Domínguez, M. Sánchez; Carles Pérez, Renato Tapia, Carlos Dotor; Iago Aspas, Jorgen Larsen. Técnico: Rafa Benítez

Onde assistir: Star+

