No ano em que vai disputar a primeira Série B de sua história, o Santos entrou na reta final de preparação para a estreia no Paulistão. O Peixe enfrenta o Botafogo-SP no próximo sábado (20), às 18h, na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto, pela primeira rodada do Paulista de 2024.

Confira no vídeo abaixo alguns lances da preparação do elenco santista:

