Abel Ferreira: ‘Fico muito feliz por podermos continuar’

O técnico Abel Ferreira chegou a um acordo com o Palmeiras, nesta terça-feira (16), para a extensão do vínculo até o fim de 2025. Confira no vídeo abaixo como o treinador analisou a ampliação do contrato com o Verdão.

Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (16), a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, confirmou que o clube renovou seu contrato com Abel Ferreira. O treinador tinha contrato até o final de 2024, mas agora seu vínculo vai até dezembro de 2025.

“Esta gestão tão vitoriosa se dá ao trabalho profissional e transparente, com a valorização dos profissionais e continuidade. Muitos jornalistas e torcedores me questionam por contratações e meu foco sempre foi manter os profissionais que durante todos estes anos mostram uma estabilidade com relação a performance em campo. O grande reforço do Palmeiras é este. Acreditar nos profissionais que estão dando certo. Gostaria de comunicar que renovamos o contrato com nosso treinador Abel Ferreira até dezembro de 2025”, disse Leila Pereira.

