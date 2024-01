Maycon está liberado pelo BID e já pode jogar pelo Corinthians

O novo contrato de Maycon apareceu no BID (boletim informativo diário) da CBF nesta terça-feira. Sendo assim, o volante está liberado para defender o Corinthians já na estreia do Campeonato Paulista. O Timão inicia sua caminhada na competição domingo, dia 21, diante do Guarani, às 18h, em Itaquera.

O vínculo do atleta com o clube havia encerrado em 31 de dezembro de 2023. O acerto para a continuação, entretanto já existia. Por isso, era apenas questão de tempo para que a permanência por mais um ano se tornasse oficial.

Maycon deve ser titular

Com tudo resolvido, a tendência é que o técnico Mano Menezes escale Maycon como titular na estreia do Paulista. Desde que retornou ao clube, o volante atuou em 84 partidas. Marcou três gols e deu quatro assistências.

O ídolo histórico Paulinho, também volante, foi outro a ter seu novo contrato renovado oficializado no BID. O jogador rompeu os ligamentos do joelho esquerdo em junho passado e desde então não atuou mais pelo Corinthians. O clube, todavia, renovou o vínculo com o atleta até 30 de junho deste ano.

