Bahia e Vitória estreiam no Baianão 2024 nesta quarta-feira; saiba onde assistir

Chegou a hora das estreias de Bahia e Vitória no Campeonato Baiano 2024. As duas equipes entram em campo nesta quarta-feira e debutam no torneio estadual. Dessa forma, confira a seguir as principais informações sobre os confrontos dos principais clubes de Salvador.

Onde assistir

As duas partidas terão transmissão da TVE e do canal da TVE no Youtube.

BAHIA X JEQUIÉ

Atual campeão, o Esquadrão chega como amplo favorito. Afinal, com alto investimento do Grupo City, o Bahia desponta também como uma das principais equipes do futebol brasileiro. O time de Rogério Ceni fez grandes contratações, como Everton Ribeiro, Jean Lucas e Caio Alexandre e, dessa forma, quer uma temporada melhor do que 2023.

O Tricolor, porém, não terá seus grandes astros neste início de competição. Como a equipe está fazendo pré-temporada em Manchester, na Inglaterra, o Bahia será comandado por Rogério Ferreira neste início.

Prováveis escalações

Bahia: Adriel; André, Marcos Victor, Marcello e Caio Roque; Diego Rosa, Paulo Souto e Vitinho; Guilherme, Everton e Tiago. Técnico: Rogério Ferreira

Jequié: Marcos; Marcos Vinícius, Jean, Sérgio Baiano e Capa; Gustavo Caetano, Bruno Henrique e Arthur Caculé; Willian Mococa, Igor Bádio e Abner. Técnico: Gabardo Júnior

Informações

Data e horário: 17/01/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Josué Reis de Jesus Júnior

Assistentes: Daniella Coutinho Pinto e João Paulo de Souza Reis

JACUIPENSE X VITÓRIA

Sem vencer o torneio desde 2017, o Leão quer encerrar este jejum incômodo. A equipe vem animada depois de ser campeã da Série B, mas sabe que não terá vida fácil na competição estadual. Ao contrário do rival, porém, o Vitória começará já com força máxima.

Com 14 contratações para a temporada, o Vitória promete brigar pelo troféu. Nesta rodada, contudo, o téncico Léo Condé ainda não contará com nomes como Luan e Everaldo, por exemplo. Por outro lado, entretanto, Léo Gamalho dará ainda mais dor de cabeça. Afinal, o artilheiro passou por cirurgia e pode ficar afastado até março.

Prováveis escalações

Jacuipense: Marcelo; Van, Vitor Salvador, Everson e Vicente; Lídio, Fábio Bahia, Jerry e Pablo; Flávio e Jeam. Técnico: Jonilson Veloso

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Patric Calmon; Dudu, William Oliveira e Matheuzinho; Osvaldo, Iury Castilho e Caio Dantas. Técnico: Léo Condé

Informações

Data e horário: 17/01/2024, às 19h15 (de Brasília)

Local: Estádio Valfredão, em Riachão do Jacuípe (BA)

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade

Assistentes: Jucimar dos Santos Dias e Antonielson Jesus da Silva

