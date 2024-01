Athletico elimina Grêmio no jogo mais sensacional da Copinha-2024

Athletico e Grêmio fizeram um jogo espetacular na noite desta terça-feira (16/1), pelas oitavas de final da Copinha SP. No Lanchão, em Franca, o duelo parecia indicar que seria de festa para o Grêmio. Afinal, o time gaúcho abriu 2 a 0, com um golaço de Gustavo Nunes e de Cheron, antes dos 22 minutos. Mas, aí, o treinador atleticano Caco Espinoza tirou um volante, João Victor, e colocou mais um homem de frente, João Cruz. A ousadia deu certo. Walace, Chiqueti, Biro e o reserva iluminado João Cruz viraram o jogaço. Mas o Grêmio não estava morto: Riquelme marcou aos 39 da etapa final. Mas deu tempo para mais um gol paranaense, de Keven. Fim de jogo e com o 5 a 3 o Athletico avança às quartas. Enfrentará o Novorizontino (que eliminou o São Paulo).

Para o Grêmio, frustração. O time vinha com campanha sensacional, artilheiro da Copinha (Jardiel, com nove gols, mas que nada fez nesta noite) e status de favorito depois da eliminação do Palmeiras. Morreu na praia.

Que golaço, Grêmio!

O primeiro tempo foi excelente, com muitas variações táticas, estratégias eficazes e gols. O Athletico quase marcou aos cinco minutos, num chute de Wallace que passou raspando o travessão. Mas foi o Grêmio que abriu o placar. E que gol! Após lançamento de Cheron, Gustavo Nunes, pela esquerda, matou no peito, deu um lençol no lateral Fabio Lucas, deu um drible de Ronaldinho Gaúcho em Biro e chutou. A bola desviou em Silvinho e entrou. O gol animou ainda mais o time gremista, que ampliou quando Cheron concluiu cruzamento de Alysson, aos 21 minutos.

A situação estava complicada para o Athletico. Mas, aí, o treinador Airton Fagundes tirou um coelho da cartola. Sacou um volante, João Victor, e colocou mais um homem de frente, João Cruz. Embora Gustavo Nunes quase fizesse mais um para o Grêmio, o que se viu foi um Athletico insinuante. Apesar da defesa mais desprotegida, passou a dominar e, aos 27, diminuiu numa conclusão de Walace após cruzamento de Lucca.

Que segundo tempo, Athético!

Se o primeiro tempo foi ótimo, a etapa final foi sensacional. Logo aos 30 segundos, Dudu chutou para defesa parcial de Cássio. Na sobra, Wallace chutou a gol. Ele já estava correndo para comemorar o empate, mas Lima salvou. Contudo, aos dois minutos, o Furacão empatou. Foi após rápida troca de passes de Dudu, João Cruz e Chiqueti. Este último mandou para a rede: 2 a 2. Aos quatro, Biro brilhou: roubou a bola de Cheron, deu para João Cruz e foi para a área. Lá, aproveitou o rebote do chute de Chiqueti e virou o jogo.

Daí para frente, muita emoção, com o Grêmio perdendo duas chances claras e o Athletico, uma. Tudo antes dos 25 minutos. Na reta final, tensão total. Mas o belo gol de João Cruz, o cara que virou a cara do jogo, parecia indicar que a classificação estava assegurada para o Furacão. Mas Riquelme recolocou os gremistas na briga ao fazer o terceiro gol gaúcho aos 39. O técnico gremista arriscou tudo, tirando um defensor e colocando Freddy. Deu espaços para o contra-ataque que matou o jogo. Tento de Keven: 5 a 3;

ATHLETICO 5×3 GRÊMIO

Copa São Paulo de Futebol Júnior – oitavas de final

Data: 16/1/2024

Local: Estádio Lancha Filho, em Franca (SP)

ATHLETICO: Filipe; Fábio Lucas, Eduardo Silvino, Marcos André e Léo Derik; Biro, João Victor (João Cruz, 22’/1ºT), Lucca (João Gomes, 22’/2ºT) e Dudu (Guilherme Back, 18’/2ºT) ; Chiqueti (Sorriso, 19’/2ºT) e Walace (Keven, 36’/2ºT). Técnico: Caco Espinoza.

GRÊMIO: Cássio; Igor, João Lima (Freddy, 44’/2ºT) , Athos e Wesley (José Guilherme, Intervalo); João Araújo, Caio (Riquelme, Intervalo), Alysson Lian, 16’/2ºT) e Cheron (Leandrinho, 38’/2ºT); Gustavo Nunes e Jardiel. Técnico: Airton Fagundes.

Gols: Gustavo Nunes, 11’/1ºT (0-1); Cheron, 21’/1ºT (0-2); Wallace, 27’/1ºT (1-2); Chiqueti, 2’/2ºT (2-2); Biro, 4’/2ºT (3-3); João Cruz, 32’/2ºT (4-2); Riquelme, 40’/2ºT (4-3); Keven, 47’/2ºT (5-3)

Árbitro: Nelson Marques da Silva (SP)

Assistentes: Veridiana Contiliani Bisco (SP) e Eduardo Augusto Borges (SP)

Cartões Amarelos: Fabio Lucas, Walace (ATH); Wesley Costa (GRE)

