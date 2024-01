Son supera CR7 e é eleito o melhor jogador da Ásia

Heung-min Son foi eleito, pela sétima vez consecutiva, o melhor jogador asiático de 2023. Se não é exatamente uma novidade para o atleta, desta vez, entretanto, certamente teve um gosto especial. O terceiro lugar da premiação ficou com o craque Cristiano Ronaldo, que se transferiu para o Al Nassr neste ano.

A Coreia do Sul, aliás, fez dobradinha na premiação: o segundo lugar ficou com Min-jae Kim, zagueiro do Bayern de Munique. Com 15 jogos e um gol na temporada, o jogador é titular da equipe bávara.

Son obteve vitória apertada

O atacante do Tottenham, que marcou 27 gols no último, obteve 22,9% dos votos. Seu compatriota recebeu 19,54%. O capitão da seleção portuguesa, que fez 54 gols, conquistou 17,06%.

O prêmio existe desde 2013. No total das 11 edições, incluindo esta, Son só não venceu em 2013, perdendo para Keisuke Honda, e em 2016, para Shinji Okazaki.

