Pia Sundhage é a nova técnica da seleção feminina da Suíça

Nesta terça-feira (16/1), a ex-técnica da Seleção Brasileira, Pia Sundhage, foi oficialmente apresentada como a nova treinadora da seleção feminina da Suíça. O anúncio, aliás, marca o retorno da técnica sueca ao cenário europeu, após quatro anos e meio à frente da seleção brasileira.

Aos 63 anos, Pia terá como maior desafio inicial preparar a equipe para a Eurocopa Feminina de 2025, que acontecerá em solo suíço. A notícia vem após sua saída da Seleção Brasileira em agosto do ano passado. A CBF demitiu a treinadora um ano antes do término de seu contrato. A decisão ocorreu por conta do desempenho aquém do esperado do Brasil na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, onde a seleção caiu na fase de grupos. Tal fato não ocorria desde 1995.

“Vejo a chegada de Pia como mais um marco no futebol feminino suíço. Ela ficou imediatamente entusiasmada com nosso projeto de desenvolver ainda mais a seleção e preparar nossas jogadoras para a Eurocopa de 2025”, disse o presidente da Federação Suíça de Futebol, Dominique Blanc.

Pia: carreira de conquistas e fracassos