Estaduais 2024: Brocador, Dourado… veja os veteranos que tentam último brilho

Além da tradição centenária, os Estaduais servem para revelar bons valores para o futebol brasileiro e resgatar alguns jogadores que já foram protagonistas em grandes clubes. Em 2024 não será diferente, e a turma de veteranos atual se espalhou por equipes de menor expressão. Nomes como Hernane Brocador, Dourado, Jobson, goleiro Felipe, entre outros, vão tentar o último brilho com a bola de Norte a Sul. O Jogada10 fez um levantamento sobre a geração dos quase quarentões. Veja os detalhes abaixo.

O futebol paulista, claro, reúne o maior número de rostos conhecidos. Por oferecer um campeonato mais competitivo, melhores condições financeiras e por abrigar mais clubes (16, no total). Assim, dezenas de medalhões querem provar que ainda merecem bons contratos nas principais divisões nacionais, no segundo semestre.

O Rio, por sua vez, também costumava ser um reduto de antigas feras da bola. Entretanto, desta vez, a maioria dos times preferiu apostar em jovens emprestados por Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Foi o que fizeram, por exemplo, Boavista e Madureira, que surgem com média de idade no elenco muito mais baixa do que nas temporadas com Carlos Alberto, Leandrão, Odvan, Souza Caveirão etc.

Veja a lista de veteranos nos Estaduais:

• Hernane Brocador – Portuguesa-RJ

O atacante, ex-Flamengo, Grêmio e Sport, está com 37 anos e vem tentando manter a chama acesa. Com bem menos gols do que quando estourou no Rubro-Negro carioca, o Brocador vai ter a chance de enfrentar os grandes cariocas mais uma vez. Em 2023, defendeu o Brasiliense e marcou dez vezes.

• Henrique Dourado – Portuguesa-SP

Outro goleador de casa nova é Dourado. Após passagem frustrada pelo Cruzeiro, o centroavante, chamado de Ceifador, vai disputar o Paulistão pela Portuguesa, que vem ressurgindo no cenário regional e nacional. Ele faz 35 anos em setembro.

• Felipe – Sampaio Corrêa-MA

Ex-goleiro de Corinthians e Flamengo, Felipe perdeu espaço na elite há muitos anos, mas segue firme na carreira. Em 2023 foi o camisa 1 do Santa Rosa, do Pará, e agora partiu para o Maranhão para tentar fazer seu clube novamente campeão no Estado.

• Jobson – Rio Branco-AC

Com uma carreira cheia de polêmicas, Jobson fez 35 anos e está longe da melhor forma física. Por isso, não tem a mesma explosão de seus tempos de Botafogo. Mesmo assim, guarda seus gols como andarilho da bola. Desta vez, volta ao Rio Branco para jogar o Acrezão-2024.

Outros destaques:

Thiago Ribeiro, atacante de 37 anos (ex-Cruzeiro e São Paulo), no Catanduva-SP

Camilo, meia de 37 anos (ex-Botafogo e Internaional), no Remo

Kieza, atacante de 37 anos (ex-Botafogo e Fluminense) no Rio Branco-ES

Muriqui, atacante de 37 anos (ex-Vasco e Atlético-MG), no Joinville

Bernardo, meia de 33 anos (ex-Vasco, Palmeiras e Santos), no Brasiliense

Bruno Silva, volante de 37 anos (ex-Botafogo e Cruzeiro), no Joinville

Fernando Henrique, goleiro de 40 anos (ex-Fluminense e Ceará), na Portuguesa-SP

Sidão, goleiro de 39 anos (ex-São Paulo e Vasco), no Azuriz-PR

Veteranos que ainda estão em alta

Mas não é só em times pequenos que os veteranos estão. Afinal, muitos seguem em alta, vão jogar os Estaduais e já tem contrato para disputar a Série A. São craques como Hulk, de 37 anos no Atlético-MG, Marcelo, de 35 anos, Fábio, 43 anos, Felipe Melo, 40 anos, no Fluminense; Geromel, de 37 anos no Grêmio; Rafinha, de 38 anos no São Paulo; Nenê, 41 anos no Juventude.

E os medalhões sem clube e recé-aposentados?

Algumas feras deram adeus ao futebol ao longo de 2023, depois de duas décadas de serviços prestados. Foram vários nomes de destaque, como os zagueiros Réver e Miranda, o lateral Filipe Luís, os meias Thiago Neves e Bruno César e o atacante Ricardo Oliveira.

Outros ainda não se aposentaram formalmente, mas vem tendo dificuldades para encontrar um time para jogar e, a princípio, estão fora dos Estaduais. Os atacantes Jorge Henrique, de 40 anos, e Walter, de 34, que luta contra o excesso de peso, são dois dos mais famosos. O ex-Porto, Flu e Goiás, aliás, fechou com o Revisar para o jogar o Paranaense de Fu7 de 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.