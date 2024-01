Marcos Paulo rescinde com o São Paulo e se despede do clube

O atacante Marcos Paulo assinou, nesta terça-feira (16), sua rescisão de contrato com o São Paulo. Lesionado desde o ano passado, ele chegou a um acordo com a diretoria e não é mais jogador do Tricolor. Em setembro, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo, passou por cirurgia e está se tratando no Rio de Janeiro.

Marcos Paulo pertence ao Atlético de Madrid, da Espanha, mas foi emprestado ao São Paulo. Revelado pelo Fluminense, ele chegou ao Morumbi no começo de 2023 e disputou apenas 29 jogos, com quatro gols marcados. Através das redes sociais, ele se despediu do clube, mas agradeceu aos companheiros de trabalho. Além disso, destacou momentos importantes vividos com a camisa tricolor.

“Chegou ao fim meu ciclo vestindo a camisa do São Paulo. Sem dúvidas um período muito importante da minha carreira, defendendo um dos maiores clubes do mundo. Aqui, pude evoluir como pessoa e como profissional, enfrentei situações difíceis, mas também fui muito feliz, principalmente com a conquista da Copa do Brasil. Infelizmente, não encerro essa passagem da forma como gostaria, por causa de uma lesão complicada, mas saio com a certeza de que me entreguei todos os dias buscando dar o meu melhor. Minha eterna gratidão a todos que fizeram parte desse período”, disse o jogador.

