No Botafogo, Nunes luta contra jejum e pior retrospecto da carreira

O Botafogo inicia a temporada 2024 ainda com resquícios de 2023, ano em que teve o título brasileiro nas mãos e o deixou escapar de forma vexatória. E um dos remanescentes deste desastre esportivo é Tiago Nunes, o último a entrar na roubada do declínio alvinegro no segundo turno do torneio nacional. Assim, as cinco partidas foram suficientes para cravar no treinador o seu pior retrospecto da carreira.

O foco do Botafogo é, claro, a fase preliminar da Copa Libertadores, no próximo mês, contra o vencedor de Melgar (PER) e Aurora (BOL). No entanto, diante do incômodo jejum, o Campeonato Carioca passou a ter um peso maior, sobretudo, para Nunes. O Glorioso estreia no Estadual, contra o Madureira, às 19h desta quarta-feira (17), no Colosso do Subúrbio.

Até o momento, o Botafogo de Nunes não conseguiu uma mísera vitória. Nem em jogo-treino! No fim de semana, só empatou diante do Desportivo Brasil, da Série A3 do Paulistão. A sequência sinaliza que os fantasmas não deixaram o clube com a virada de ano.

“Finalizamos 2023 com sentimento de frustração, de tristeza pela forma como terminou. Temos o desafio enorme de buscar o equilíbrio maior. O Botafogo vem sendo construído para se solidificar, para buscar conquistas, e isso é um processo que tem um pouco mais de um ano e meio”, prometeu Nunes, em dezembro do ano passado, em sua última entrevista coletiva.

Botafogo é sinônimo de situação atípica

Nunes, em quase seis anos na Série A, pela primeira vez, não venceu, pelo menos, um de seus cinco jogos iniciais nos clubes por onde passou. Após passagens pelo interior do país, ele despontou no cenário nacional no Athletico-PR, em 2018, sagrando-se campeão da Sul-Americana e, na temporada seguinte, da Copa do Brasil.

Em seguida, em 2020, após ganhar projeção no Furacão, trabalhou no Corinthians, mas não completou a temporada.

No Grêmio, em 2021, começou muito bem e levou o título gaúcho. Entretanto, o Tricolor, a caminho do rebaixamento, teve uma queda de rendimento até a sua demissão. No mesmo ano, retomou sua trajetória no Ceará, onde saiu em 2022. No ano passado, aventurou-se no Sporting Cristal (PER) até voltar para o Brasil. Em nenhum clube teve um aproveitamento tão baixo como no Botafogo (confira os detalhes abaixo).

Agora, Nunes tem a missão de recuperar o ânimo da torcida alvinegra. Um desafio mastodôntico para retomar o protagonismo na cenário nacional e pleitear um lugar entre os tops de sua profissão.

NO FURACÃO

17/7/2018 – Cruzeiro 1 x 1 Athletico – Copa do Brasil – Mineirão

20/7/2018 – Athletico 2 x 2 Internacional – Brasileirão – Arena da Baixada

22/7/2018 – Cruzeiro 2 x 1 Athletico – Brasileirão – Mineirão

26/72018 – Athletico 2 x 0 Peñarol – Sul-Americana – Arena da Baixada

29/7/2018 – Athletico 4 x 0 Vitória – Brasileirão – Arena da Baixada

2 vitórias, 2 empates e 1 derrota – 53,3% de aproveitamento

NO TIMÃO

24/1/2020 – Corinthians 4 x 1 Botafogo-SP – Paulistão – Arena Neo Química

26/1/2020 – Mirassol 1 x 1 Corinthians – Paulistão – Mirassol

31/1/2020 – Ponte Preta 2 x 1 Corinthians – Paulistão – Moisés Lucarelli

2/2/2020 – Corinthians 2 x 0 Santos – Paulistão – Arena Neo Química

6/2/2020 – Guarani 1 x 0 Corinthians – Paulistão – Brinco de Ouro

2 vitórias, 1 empate e 1 derrota – 46,6% de aproveitamento

NO IMORTAL

25/4/2021 – Ypiranga 3 x 2 Grêmio – Gauchão – Colosso da Lagoa

30/4/2021 – Lanús 1 x 2 Grêmio – Sul-Americana – La Fortaleza

2/5/2021 – Caxias 1 x 2 Grêmio – Gauchão – Centenário

6/5/2021 – Grêmio 8 x 0 Aragua – Sul-Americana – Arena do Grêmio

9/5/2021 – Grêmio 2 x 0 Caxias – Gauchão – Arena

5 jogos, 5 vitórias – 100% de aproveitamento

NO VOVÔ

12/9/2021 – Grêmio 2 x 0 Ceará – Brasileirão – Arena do Grêmio – Brasileirão

19/9/2021 – Ceará 0 x 0 Santos – Brasileirão – Castelão

25/9/2021 – Ceará 1 x 0 Chapecoense – Brasileirão – Castelão

6/10/2021 – Ceará 0 x 0 Internacional – Brasileirão – Castelão

9/10/2021 – Atlético 3 x 1 Ceará – Brasileirão – Mineirão

Uma vitória, dois empates e duas derrotas – 33,3% de aproveitamento

NO PERU

12/2/2023 – Carlos Mannucci 1 x 1 Sporting Cristal – Peruano

17/2/2023 – Sporting Cristal 1 x 0 Melgar – Peruano

21/2/2023 – Nacional-PAR 2 x 0 Sporting Cristal – Libertadores

1/3/2023 – Sporting Cristal 5 x 1 Nacional-PAR – Libertadores

4/3/2023 – Sporting Cristal 0 x 0 ADT – Peruano

2 vitórias, 2 empates e 1 derrota – 53,3% de aproveitamento

NO GLORIOSO

23/11/2023 – Fortaleza 2 x 2 Botafogo – Brasileirão – Castelão

26/11/2023 – Botafogo 1 x 1 Santos – Brasileirão – Nilton Santos

30/11/2023 – Coritiba 1 x 1 Botafogo – Brasileirão – Couto Pereira

3/12/2023 – Botafogo 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão – Nilton Santos

7/12/2023 – Internacional 3 x 1 Botafogo – Brasileirão – Beira-Rio

4 empates e uma derrota – 26,6% de aproveitamento

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.