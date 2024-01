Botafogo já contratou mais do que no início de 2023? Veja a comparação

Desde que virou SAF, o Botafogo vem apostando em contratos longos dos jogadores, com o objetivo de estabelecer uma base. Após a primeira reformulação, o número de reforços caiu bastante no começo de 2023. No entanto, com a derrocada que custou o título do Brasileirão, John Textor resolveu agir. Dessa forma, o elenco mudou em quase 30% para esta nova temporada.

Seis caras novas chegaram até aqui, o dobro em relação ao dia da estreia no último Campeonato Carioca. Apenas três deles, porém, estarão no Estádio Nilton Santos para enfrentar o Madureira, às 19h (veja os detalhes sobre o jogo e a escalação). Por outro lado, dez deixaram o clube e desincharam alguns setores, como o ataque, que chegou a ter 12 peças, entre centroavantes e pontas.

Manda-chuva do futebol alvinegro, Textor chamou a responsabilidade, fez a venda-intercâmbio de Perri e Adryelson para o Lyon, mas repôs com agilidade e trouxe John, ex-Santos e Valladolid-ESP, e Lucas Halter, destaque do Goiás e com perfil semelhante ao do ex-titular. Além disso, bancou a dispensa de nomes como Di Placido, Gabriel Pires e o afastamento de Victor Cuesta, que negocia com Bahia e Inter Miami. Tudo isso para tornar o time mais rápido, jovem e ágil em campo.

Reforços do Botafogo até a estreia em 2024:

John (goleiro, ex-Santos, Inter e Valladolid-ESP), Wilson Manafá (lateral-direito, ex-Porto e Granada-ESP), Lucas Halter (zagueiro, ex-Goiás e Athletico-PR), Alexander Barboza (zagueiro, ex-Libertad-PAR), Jeffinho (atacante, ex-Lyon-FRA) e Jefferson Savarino (atacante, ex-Atlético-MG e Real Salt Lake-EUA)

Reforços do Botafogo até a estreia em 2023:

Luis Segovia (zagueiro, ex-Independiente Del Valle-COL), Marlon Freitas (volante, ex-Atlético-GO) e Carlos Alberto (ex-América-MG).

Depois, ao longo do ano, mais sete jogadores chegaram entre abril e agosto. Um zagueiro (Bastos), um lateral-direito (Mateo Ponte), três pontas/meia-atacantes (Júnior Santos, Matías Segovia e Hernández) e dois centroavantes (Diego Costa e Adamo).

Recentemente, o diretor de futebol da SAF, Mário André Mazzuco, falou sobre os objetivos e o sentimento do clube par 2024.

“Estamos iniciando uma temporada especial para o Botafogo. É a segunda temporada completa que a gente inicia (como SAF). Fizemos ano passado, e esse ano de 2024 já com um passinho a mais na questão de competição internacional. Desde o início do processo em março de 2022, o Botafogo vem evoluindo, vem desenvolvendo, vem crescendo em termos esportivos, financeiros e estruturais, e capacitando seus profissionais. Esperamos cada vez mais, de maneira sólida, continuar esse desenvolvimento do clube para que cada vez estejamos mais próximos de mais sucesso, de mais conquistas e de colocar mais pontos importantes na história do clube”, declarou Mazzuco.

A expectativa é que mais reforços cheguem. As posições carentes são o meio de campo e a zaga, de acordo com avaliação interna. Ou seja, até a estreia da Libertadores, em 18 de fevereiro, a torcida do Botafogo deve ver outras novidades.

