Corinthians monitora a situação de Pedro Raul, ex-Vasco

O Corinthians demonstrou interesse na contratação do centroavante Pedro Raul. O jogador está na lista de prováveis reforços para o ataque do Timão e o clube estuda um modelo de negócio e valores para poder entrar com tudo na transação. Atualmente, o atleta defende o Toluca, do México.

Contudo, a negociação é considerada bastante difícil, já que o clube mexicano não tem intenção de emprestar ou vender o centroavante neste momento. O Toluca investiu R$ 24 milhões para tirar Pedro Raul do Vasco, em julho de 2023. O Timão ainda não fez nenhuma proposta oficial, mas o centroavante vê com bons olhos uma volta ao futebol brasileiro.

O nome de Pedro Raul acabou aprovado pelo Cifut (Centro de Inteligência do Futebol) e avalizado pelo técnico Mano Menezes, que deseja contar com um jogador para disputar posição com Yuri Alberto. Além de um centroavante, o Corinthians busca outros dois atacantes que atuem pelo lado do campo.

O Alvinegro adota cautela nas negociações. Isso porque o Timão tinha a intenção de contratar o jogador por empréstimo com valor de compra fixado. Algo que o Toluca não deseja. O clube mexicano deseja ao menos recuperar o investimento de R$ 24 milhões para contratar o jogador.

Nos 19 jogos disputados pelo time mexicano, o atacante jogou como titular em dez. Aliás, ele marcou quatro gols e distribuiu uma assistência neste período. Contudo, sua melhor temporada foi em 2022, quando conseguiu ser o vice-artilheiro do Brasileirão, atuando pelo Goiás.

