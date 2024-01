Preparador do Flamengo elogia pré-temporada: ‘Se empenharam’

O Flamengo se reapresentou no dia 8 de janeiro, no Ninho do Urubu. Apesar dos 30 dias de férias, muitos jogadores rubro-negros retornaram em boas condições. Assim, Fábio Mahseredjian, preparador físico do clube, fez uma análise dos primeiros dias de pré-temporada do clube.

Pré-temporada do Flamengo

“O que me chamou a atenção positivamente nos atletas é que muitos deles vieram em boas condições, pouquíssimos tiveram incremento de um quilo, um quilo e meio aproximadamente. Ninguém acima disso, e isso foi um aspecto muito positivo porque poucos assim sofreram nesse começo de temporada”, afirmou Fábio Mahseredjian ao “ge”.

“Outra coisa que me chamou muita atenção foi o empenho e dedicação dos atletas na pré-temporada, eles se empenharam muito. Gostaram de treinar. Sabiam que iam ter que treinar bastante, e eu avisei que os treinamentos seriam volumosos, com tempo longo de treinamento e que nós seríamos muito exigentes com eles. Fomos muito exigentes, e eles acataram tudo”, completou.

Viagem para os EUA

Aliás, Fábio Mahseredjian também comentou sobre os objetivos principais da pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos. O preparador físico, dessa forma, afirmou que os jogadores rubro-negros devem desenvolver potência e resistência durante este período longe do Brasil.

“Então nós vamos dar prosseguimento à pré-temporada nos Estados Unidos. O objetivo principal no aspecto físico é o desenvolvimento de força e aí entrando já com potência. E continuar desenvolvendo potência e capacidade aeróbicas também. Nos treinamentos com bola e técnico tem o desenvolvimento de resistência e potência anaeróbica”, concluiu.

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (17), diante do Audax-RJ, às 21h30, na Arena Amazônia, pela estreia do Carioca. Em seguida, os jogadores rubro-negros embarcam para os Estados Unidos, onde disputarão amistosos contra Philadelphia Union e Orlando City, nos dias 21 e 27 de janeiro, respectivamente.

