São Paulo inicia campanha de lançamento do novo uniforme

O São Paulo iniciou nesta quarta-feira (17) sua campanha de lançamento da sua nova camisa para a temporada. Nova fornecedora de material esportivo do clube, a empresa norte-americana New Balance começou nesta semana um movimento que possibilitará ao torcedor baixar e ver alguns fragmentos da nova camisa tricolor.

A nova camisa estará à disposição de maneira virtual na internet, em links que possibilitarão que a imagem possa ser baixada pelos torcedores. Contudo, as imagens terão um tamanho maior que o normal para download. Assim, os torcedores terão apenas um spoiler do novo uniforme.

O tema da campanha é “a camisa mais pesada do Brasil”. Ou seja, a foto será impossível de fazer seu download. Aliás, o novo uniforme será apresentado nesta quinta-feira (18), em evento organizado pela fornecedora.

“A camisa elaborada pela New Balance será a primeira do São Paulo com uma Copa do Brasil na sala de troféus. Trata-se do novo uniforme do único tricampeão mundial do futebol brasileiro e por onde passaram ícones da história do futebol, como Leônidas da Silva, Zetti, Raí, Rogério Ceni, entre outros grandes nomes. Estamos orgulhosos em iniciar essa parceria trazendo um lançamento único e disruptivo para a camisa mais pesada do Brasil”, disse Leandro Moraes, diretor da New Balance.

“A ação de lançamento do nosso novo uniforme com a New Balance, e que traz este conceito da camisa pesada. Retrata com fidelidade a grandeza e força do São Paulo Futebol Clube como instituição e como um time de futebol. E certamente temos o objetivo de crescermos ainda mais em 2024, com novas metas pela frente nos gramados”, disse Eduardo Toni, diretor de marketing do clube

