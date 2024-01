Vasco ainda observa o atacante Wesley, mas só aceita negociar por empréstimo

O Vasco já oficializou a chegada de três reforços, possui três negociações avançadas e ainda segue no mercado. Uma das posições que é prioridade para contratação é a ponta direita. O atacante Wesley, do Cruzeiro, permanece como um nome que agrada ao clube. Contudo, o Cruz-Maltino só aceita abrir negociação se for por um empréstimo com opção de compra, segundo informações do ‘ge’.

A Raposa não descarta iniciar tratativas envolvendo o jogador, mas a princípio somente em definitivo. Com isso, o Gigante permanece com o atleta no radar, porém até o momento não passa de um interesse. O Internacional foi mais um que buscou informações sobre o atacante. A questão é que o clube gaúcho deseja avançar nas conversas pelos mesmos moldes do Vasco.

Prioridades no Vasco

Em um primeiro momento, o nome de Wesley surgiu no Cruz-Maltino em uma possível troca com Orellano. Afinal, o argentino quer deixar o clube carioca, mas também não quer permanecer no Brasil.

Além do gringo que provavelmente será negociado após as primeiras rodadas do Carioca, o Vasco também vendeu Gabriel Pec ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Outras saídas no ataque foram Alex Teixeira, que não renovou seu contrato, e Sebastián Ferreira. Com o paraguaio não houve ampliação do empréstimo.

Até aqui, o Gigante confirmou apenas David para a posição e tem a chegada de Adson muito bem encaminhada. Assim, ainda seria necessário preencher uma lacuna. Por sinal, segundo a avaliação da diretoria e da comissão técnica, é uma das prioridades desta janela como a busca por volantes. Neste último caso, o Vasco possui tratativas avançadas com o jovem Sforza, do Newell’s Old Boys.

Wesley decepcionou no Cruzeiro

A saída de Wesley do Cruzeiro não é descartada. Isso porque o atleta teve um desempenho irregular em sua primeira temporada pelo clube. Ele ficou marcado por erros individuais, principalmente por desperdiçar gols em momentos decisivos. Além disso, seria favorável para recuperar o investimento, já que ele foi a primeira contratação de impacto na era SAF.

No início de 2023, Ronaldo desembolsou R$ 16 milhões para tirá-lo do Palmeiras. Na última temporada, Wesley esteve em campo em 42 oportunidades pela Raposa, anotou quatro gols e deu duas assistências. O rendimento com oscilações se comprova quando ele foi titular na maior parte da temporada, mas perdeu espaço na fase final da Série A.

