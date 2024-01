Lelê celebra pré-temporada e relembra várzea: ‘É difícil’

Lelê foi comprado em definitivo por R$4 milhões e está disputando sua primeira pré-temporada no Fluminense. O atacante, dessa forma, relembrou os momentos de várzea e elogiou os treinos de preparação para 2024. O jogador se reapresentou no dia 3 de janeiro e vem participando das atividades no CT Carlos Castilho.

Fala, Lelê!

“Muitos pensam que várzea é fácil, mas é difícil também. Tem uma diferença enorme. Um clube exige que esteja bem fisicamente, com saúde, psicologicamente bem também. Exige tudo. Na várzea às vezes não é assim. Você chega, joga, corre a hora que quer… Essa é a verdade. Ainda mais alguns jogadores são considerados melhores na várzea não correm o tempo todo e profissionalmente é diferente. Tem que estar o tempo todo ligado, correndo, marcando, jogando…”, disse Lelê ao “ge”.

“A pré-temporada dá um ganho enorme. O jogador fica muito mais bem preparado. Não fiz pré-temporada quando cheguei ao Fluminense estava perto de começar Libertadores e Brasileirão. É uma diferença enorme quando o jogador faz uma pré-temporada. Ele fica muito mais bem condicionado e consegue resistir a temporada todinha”, afirmou Lelê.

Aliás, Lelê chegou ao Fluminense em março de 2023 e ainda não conseguiu mostrar serviço dentro de campo. No entanto, Fernando Diniz e Mário Bittencourt decidiram dar um voto de confiança ao atacante. O jogador, dessa forma, espera adquirir sequência em 2024.

“Com certeza. No ano passado eu joguei o Carioca pelo Volta Redonda, assim como a Copa do Brasil e tinha o Brasileiro e a Libertadores. Entrei em vários jogos, mas esse ano acho que vou ter muito mais oportunidades por ter mais campeonatos por jogar e mais jogos”, disse Lelê.

Estreia do Fluminense no Carioca

O Fluminense entra em campo nesta quinta-feira (18), diante do Volta Redonda, às 21h30, no Raulino de Oliveira, pela primeira rodada do Carioca. Assim, Lelê fez uma previsão da estreia e falou do reencontro com seu antigo clube.

“Agradeço muito ao Volta Redonda. Tenho um carinho imenso por eles. Só que hoje eu defendo as cores do Fluminense. Assim como eu defendi as cores do Volta Redonda contra o Fluminense no Carioca (de 2023) e pude fazer gols, hoje eu defendo as cores do Fluminense e busco fazer gol contra eles”, concluiu Lelê.

