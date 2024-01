Justiça da Espanha arquiva denúncia de racismo contra Vinicius Junior

A Justiça da Espanha decidiu arquivar uma denúncia de insultos racistas contra o atacante brasileiro Vinicius Junior, atleta do Real Madrid. O caso ocorreu em uma partida do Campeonato Espanhol, na temporada passada.





A decisão do magistrado do tribunal número 4 de Pamplona ocorreu por falta de informações suficientes para identificar os autores do crime. Ele reconheceu, aliás, que “os fatos podem constituir crime”, todavia, devido à falta de dados sobre os responsáveis, decidiu pelo “não conhecimento provisório e arquivamento dos processos”. Aliás, o despacho ainda está em aberto e cabe recurso.

Os insultos racistas neste caso denunciados à justiça por LaLiga ocorreram após uma partida contra o Osasuna, no dia 18 de fevereiro de 2023. No jogo, o Real deixou o gramado com vitória por 2 a 0.

No entanto, Vinicius Junior sofre com o racismo na Espanha há algum tempo e tem se tornado comum. O caso mais recente teve forte reação das autoridades.

O Ministério Público espanhol, aliás, chegou a pedir a prisão de quatro homens que penduraram um boneco vestindo a camisa do atacante brasileiro. A situação ocorreu antes de uma partida da Copa Rei, há um ano.

