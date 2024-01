Palmeiras de Abel tenta repetir feito que não acontece há 90 anos

O Palmeiras se prepara para estrear no Campeonato Paulista neste domingo (21), quando encara o Novorizontino, fora de casa, pela primeira rodada da competição. Atual bicampeão do torneio, o técnico Abel Ferreira poderá quebrar um jejum que já dura 90 anos. Isso porque o português pode conseguir um tricampeonato histórico pelo Verdão, algo feito apenas por Humberto Cabelli.

Nascido no Uruguai, Humberto Cabelli ficou marcado pela conquista do primeiro e único tricampeonato paulista do Verdão. Ele alcançou o título de 1932 sem perder nem um jogo sequer, continuou no cargo e levou a taça pela segunda vez em 1933. O treinador deixou o comando do clube por um breve período em 1934, mas sem antes conquistar mais um Estadual.

A década foi marcada ainda por goleadas impiedosas nos adversários, que seguem até hoje como as maiores de todos os tempos. Em 1932, o time comandado por Humberto Cabelli fez 8 a 0 no Santos e no Corinthians.

Abel mira tricampeonato estadual com o Palmeiras

Agora, cabe ao Palmeiras de Abel Ferreira, que ficou conhecido como a ”terceira academia”, chegar novamente a esta marca. Algo que poderia ter acontecido já nesta década.

Isso porque o Verdão chegou nas últimas três finais do Campeonato Paulista. Em 2023, bateu o Água Santa após perder por 2 a 1 no jogo de ida e conseguir virar por 4 a 0 no Allianz Parque. Em 2022, conseguiu derrotar o São Paulo em uma das grandes viradas da história do torneio. O Alviverde perdeu a primeira partida por 3 a 1, no Morumbi, mas conseguiu reverter também por 4 a 0, diante de sua torcida.

Contudo, em 2021, o Palmeiras também chegou à final, mas desta vez o São Paulo levou a melhor. Um empate sem gols no Allianz Parque, unido a uma vitória do Tricolor Paulista, fez com que o título ficasse no Morumbi.

Agora, Abel quer chegar novamente na final do Estadual. Seria sua quarta seguida. Atual campeão brasileiro, o Palmeiras chega como o grande favorito para o torneio, mas sabe que o Paulistão é conhecido como o mais competitivo do Brasil e terá que suar bastante para conseguir o feito.

