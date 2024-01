Dudu Vieira projeta estreia contra o São Paulo e vai ‘reencontrar’ Thiago Carpini

Em reta final de preparação para a estreia no Campeonato Paulista, o Santo André se prepara para encarar o São Paulo, pelo Campeonato Paulista. As equipes se enfrentam neste sábado (20), no Morumbi, pela primeira rodada da competição. E o volante Dudu Vieira falou sobre a expectativa do time para o primeiro compromisso do ano, contra a forte equipe do Tricolor.

“A expectativa para começar o Paulistão é muito grande. Tanto pelo grupo que foi formado esse ano como também pela evolução que estamos tendo. Sabemos a dificuldade que é o Campeonato Paulista, ainda mais quando se estreia contra um time grande, mas temos que tentar colocar em prática tudo que trabalhamos durante esse período”, disse.

Formado nas categorias de base do Santo André, Dudu Vieira está no clube desde 2013. Aliás, com passagens por Portuguesa, São Bento, Ferroviária, Figueirense, Novorizontino, Vitória, Criciúma, Ituano e Chapecoense, essa será a oitava vez que o atleta disputa o estadual de SP.

Apesar de todos esses clubes na carreira, foi no próprio time do ABC que Dudu carrega uma curiosidade. Em 2022, o atleta acabou sendo treinado por Thiago Carpini, novo comandante do São Paulo. Os dois vão se enfrentar logo na primeira rodada do Estadual e o volante comentou sobre o reencontro.

“Tenho um carinho enorme pelo professor Carpini. Posso dizer que foi um cara muito importante em minha vida. Ele mudou o jeito de eu pensar no futebol. Mas quando entramos no campo é cada um defendendo sua instituição”, finalizou.

