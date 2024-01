Santos x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h45

Santos e Cruzeiro duelam pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira (17/1). Em partida marcada para as 19h30 (de Brasília). O vencedor terá pela frente, nas quartas de final, quem se classificar no duelo entre Ibrachina e Coritiba. Ambas as equipes vem mostrando bom futebol e o jogo promete muito. E a Voz do Esporte programou uma cobertura de primeira para este encontro, com o vibrante Ennio Ricanelo comandando o pré-jogo, a partir das 18h45 e tambem com a narração.