Nesta quarta-feira (17/1), o Botafogo estreia no Campeonato Carioca de 2024, no Estádio Nilton Santos, contra o Madureira, às 19h (horário de Brasília). O time, que para esta temporada contratou reforços de peso, tenta apagar a frustração com a perda do Brasileirão-2023 e busca levar o Estadual. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura às 17h30 com um pré-jogo sob o comando de Diego Mazur, que também estará na narração.

Os comentários de Botafogo x Madureira nesta cobertura da Voz do Esporte ficam com Deyvid Xavier. Já as reportagens estão com Pedro Rigoni. Clique na arte acima, a partir das 17h30, e fique por dentro de tudo sobre a estreia do Glorioso e do tradicional Tricolor Suburbano no Cariocão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.