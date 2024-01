Daniel Alves muda novamente a versão e dirá que estava bêbado em balada

O lateral-direito Daniel Alves vai mudar novamente a versão do seu depoimento. A nova estratégia é de o jogador dizer que não estava consciente do que estava fazendo. O portal “Uol” antecipou a informação.

O julgamento está marcado para fevereiro. Quando sentar na frente dos jurados, Daniel vai garantir que não estava sóbrio e que não se lembra do que aconteceu naquela noite do fim de dezembro, na boate Sutton, em Barcelona.

Além disso, segundo a imprensa espanhola, o jogador terá a contribuição da ex-esposa, Joana Sanz no julgamento. Ela vai dizer que o atleta chegou em casa alterado naquela noite.

Vale lembrar que essa será a quinta versão do caso. Ele iniciou dizendo que não conhecia a mulher, depois que ficou pouco tempo no banheiro, e, por último, que, sim, teve relação, mas foi com a permissão da mulher que o acusa.

Daniel está preso desde janeiro de 2023. A defesa já tentou três recursos para o jogador aguardar o julgamento em liberdade, mas todos foram negados. O julgamento será entre 5 e 7 de fevereiro. A tendência é que a acusação faça pedido de 12 anos de prisão – que é a pena máxima na lei espanhola.

