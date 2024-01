Marcelinho revela alegria do avô no acerto com o Santos: ‘Começou a chorar’

O Santos apresentou nesta quarta-feira (17) o atacante Marcelinho. O jogador chega por empréstimo de um ano junto a Tombense, de Minas Gerais e vai reforçar a equipe na disputa do Paulistão e da Série B. Ele foi apresentado ao lado do meia venezuelano Otero. Logo em coletiva, o atleta revelou que seu avô chorou quando chegou a proposta do Peixe.





“Meu avô é santista doente. Quando recebi a proposta, ele começou a chorar, ficou muito feliz. Quando o Santos caiu, ele ficou muito triste. Mas eu falei que ia ajudar o Santos ia subir e dar alegria para ele e para os torcedores”, revelou Marcelinho.

Marcelinho e a grande oportunidade

Aliás, pesar de ser jovem, Marcelinho enxerga o Santos como a grande oportunidade na carreira. O jogador acumula passagens na base e no profissional de Palmeiras e Cruzeiro, mas quer cravar seu nome no Alvinegro Praiano.

“Quando veio a proposta do Santos, eu não pensei duas vezes. A oportunidade da minha carreira. Um dos melhores times do mundo. Em relação as minhas características. Sou atacante, jogo dos dois lados, mas com boa finalização de média distância. E jogar no um contra um”, disse o atacante, que prosseguiu.

“Estou muito feliz. Estamos nos adaptando, mas tentando melhorar com caras experientes como Otero, Rincón, Gil, Messias. Caras que falam bastante. Feliz com o gol no jogo-treino. Treinar cada vez mais para aprimorar no jogo’, finalizou.

