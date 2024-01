Felipão aprova chegada para o Atlético de ex-comandado na Seleção do 7 a 1

O técnico Luiz Felipe Scolari se reuniu com a diretoria do Atlético e aprovou o nome de Bernard. O jogador, hoje no Panatinaikos, da Grécia, deseja retornar ao Brasil e o destino favorito é o Galo, time que mostrou seu futebol para o mundo.

Aliás, já ocorreu uma reunião entre o Galo e os representantes do meia brasileiro. Aliás, a solicitação da reunião ocorreu por parte do estafe de Bernard que apresentou um plano de retorno do meia.

O projeto é para Bernard retornar ao Galo a partir de julho de 2024, quando encerra o contrato dele com o Panathinaikos. O agente Adiano Spadoto que esteve com a diretoria do Atlético, em Belo Horizonte. Ele, aliás, explicou ainda os desejos e objetivos de carreira do atleta.

Para fechar com Galo, aliás, Bernard terá uma redução salarial. Ele atualmente recebe R$ 8 milhões anuais, algo em torno de R$ 650 mil livre de impostos. O valor bruno, todavia, supera R$ 1 milhão por mês. O Galo já adiantou que não aceita pagar isso ao jogador.

O Jogada10 apurou que o Atlético deve chegar a R$ 700 mil por Bernard. A tendência é o atleta aceitar o vencimento. O Galo vai responder nos próximos dias, seja para desistir ou apresentar uma nova proposta.

Bernard disputou 63 jogos com a camisa do Panathinaikos, marcou seis gols e deu 10 assistências. Vale observar que desde a passagem pelo Atlético, ele mudou seu estilo de jogo e, atualmente, é mais meia do que ponta.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.