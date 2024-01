Antônio Carlos é regularizado e pode estrear pelo Fluminense no Carioca

Um dos reforços do Fluminense para 2024, Antônio Carlos, enfim, está regularizado. Sendo assim, o defensor se junta ao meia Renato Augusto e ao goleiro Felipe Alves e pode estrear pelo clube. O Tricolor inicia a temporada diante do Volta Redonda, nesta quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela 1ª rodada da Taça Guanabara.

A demora no registro aconteceu em virtude da documentação do zagueiro, que só chegou dos Estados Unidos nesta quarta-feira (17). Com isso, o Tricolor conseguiu inscrevê-lo no Bira no último dia possível para ter condições de entrar em campo, sob o comando de Marcão.

Os outros dois reforços, Renato Augusto e Felipe Alves, foram regularizados na semana passada. O nome de ambos aparece tanto no Bira, como no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Eles estão treinando desde que chegaram ao clube ao lado dos jogadores que ficaram de fora da disputa do Mundial de Clubes, em dezembro.

Além deles, o lateral-esquerdo Cristiano, assim como Alexandre Jesus e Luan Freitas também estão regularizados. O restante da equipe que esteve em Jedá diante do Manchester City, se reapresenta dia 25 de janeiro ao lado de Fernando Diniz e a outra parte da comissão técnica.

