O lateral-direito Sergiño Dest, de 23 anos, que está emprestado pelo Barcelona ao PSV, da Holanda, afastou qualquer possibilidade de retornar ao clube catalão enquanto Xavi estiver no comando da equipe. O norte-americano não teve espaços com o treinador e foi negociado com o clube holandês na última temporada.

“O Xavi continua lá. Assim, no momento, será difícil. Não volto ao Barcelona enquanto Xavi estiver lá”, disse Sergiño Dest ao jornal holandês ‘Voetbal Internacional’.

Dest tem contrato de empréstimo com o PSV até o final desta temporada, com opção de compra, e também comentou sobre a possibilidade de renovar o vínculo com o clube holandês.

“Temos de ver. Ainda é cedo, mas vamos discutir essa questão no fim da temporada. Talvez fique, talvez saia, mas não precisamos resolver isso agora”, explicou o lateral-direito.

O norte-americano disputou 20 partidas com a camisa do PSV na atual temporada e marcou um gol, além de três assistências em jogos oficiais pelo clube que lidera o Campeonato Holandês.

Ao mesmo tempo, o Barcelona não atravessa um bom momento na temporada e vem de uma dolorosa derrota por 4 a 1 para o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha. Dessa maneira, o trabalho do técnico Xavi vem sendo questionado dentro e fora do clube catalão.

