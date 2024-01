Flamengo fará homenagens no uniforme a estados do Norte e Nordeste no início do Carioca

O Flamengo inicia o Campeonato Carioca com jogos no Norte e Nordeste do Brasil. Assim, o clube vai realizar uma homenagem em seu uniforme aos estados que receberão o Rubro-Negro nas primeiras rodadas do Estadual.

O elenco embarcou para Manaus, onde entrará em campo diante do Audax-RJ às 21h30 (de Brasília) na Arena da Amazônia. Durante a partida, os jogadores vão atuar com um patch do Amazonas no peito. Em seguida, na segunda rodada, contra o Nova Iguaçu no Almeidão, em João Pessoa, o time usará outro da Paraíba.

Ainda na competição, os comandados de Tite medem forças com a Portuguesa-RJ, na Arena das Dunas, em Natal, e jogará com o patch do Rio Grande do Norte. Por fim, a camisa dos jogadores terá o estado do Pará estampado na partida contra o Sampaio Corrêa-RJ no Mangueirão, em Belém, pela quinta rodada. O jogo contra o Volta Redonda, pela quarta rodada, acontece em fevereiro.

O Flamengo só terá força máxima na primeira e na quinta rodada. Nas partidas em João Pessoa e Natal, o elenco principal estará em pré-temporada nos Estados Unidos, para amistosos. Sendo assim, a formação que estará em campo nesses dois jogos do Estadual contarão com meninos das divisões de base.

