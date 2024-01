Flamengo encaminha a contratação de zagueiro, de 17 anos, do Grêmio

O Flamengo encaminhou, nesta quarta-feira (17), a contratação do zagueiro Da Mata, do Grêmio, que foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo sub-17. Assim, o clube não vai pagar pela contratação, porém o Tricolor mantém um percentual do atleta para uma futura negociação. Além disso, estipulou a venda de 50% dos direitos por um milhão de euros (R$ 5,3 milhões). A informação é do portal ‘ge’.

O atleta, de 17 anos, assinará em definitivo com o Rubro-Negro ainda nesta semana. O Grêmio fica com 75% dos direitos econômicos do defensor, enquanto os outros 25% são do clube carioca. Por outro lado, o Rubro-Negro terá a opção de compra de mais 50% do atleta.

Dessa forma, o acordo tem os primeiros 25%, por 400 mil euros (R$ 2,1 milhões) em um período estipulado, e os 25% restantes por 600 mil euros (R$ 3,2 milhões). O zagueiro, portanto, deve viajar ainda nesta semana para o Rio de Janeiro para assinar contrato.

Por fim, Da Mata foi titular da seleção brasileira da categoria na campanha da Copa do Mundo. O Brasil foi eliminado nas quartas de final, com o revés por 1 a 0 para a Argentina. No confronto com a Inglaterra, ainda pela fase de grupos, o zagueiro marcou o gol da vitória por 2 a 1. Com a camisa do Grêmio, chegou a treinar entre os profissionais, entretanto não atuou.

