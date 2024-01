Vasco x Boavista: onde assistir, escalações e arbitragem

Espera perto do fim para o Vasco. Afinal, o Cruz-Maltino estreia na temporada nesta quinta-feira (18) pelo Carioca. O Gigante da Colina vai enfrentar o Boavista, às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela primeira rodada do Cariocão-2024. O clube tenta quebrar nesta temporada um jejum de sete anos sem conquistar a competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão no SBT na TV aberta, no SporTV (fechada), no Premiere pelo pay-per-view e na CazéTV pelo YouTube e Twitch.

Como chega o Vasco

O Cruz-Maltino vai estrear com uma equipe alternativa. Afinal, o grupo principal está em Punta del Este, no Uruguai, onde realiza a pré-temporada. Irá participar de um torneio amistoso, a Serie Rio de la Plata.

O técnico da equipe sub-17, Ramon Lima, comandou as atividades do elenco que permaneceu no Rio de Janeiro até a última semana. Porém, com a eliminação do Cruz-Maltino na Copinha, após sofrer goleada por 4 a 1 para o Vitória, na segunda fase, o treinador William Batista assumiu a gestão. Junto com ele, o lateral-esquerdo Leandrinho, o lateral-direito Paulinho e o volante Lucas Eduardo passaram a integrar o grupo.

Além disso, o goleiro Halls, os meio-campistas Mateus Carvalho e JP, que estavam no Uruguai, retornaram ao Brasil. Dessa forma, vão jogar as primeiras partidas do Carioca. Mas há também os atletas que já estavam no time principal e permaneceram no Rio. São os casos dos zagueiros Capasso, Miranda, Zé Vitor; os meio-campistas Barros, De Lucca, Rodrigo e Marlon Santos.

Como está o Boavista

O Boavista tem no comando um português, Filipe Cândido. O técnico gostou da pré-temporada do time, mas que foi no Rio e não na sede do clube (em Saquarema). Aliás, teve até um jogo treino contra a Seleção Pré-Olímpica, na Granja Comary (derrota, por 2 a 1). Cândido espera um bom resultado contra o Vasco alternativo. Ele apostará com três no ataque: Matheus Alessandro, Cristian e Erick Flores. Este último é velho conhecido do torcedor carioca, com passagens pelo Flamengo e pelo próprio Boavista. Flores, em 2023, jogou no futebol da Albânia e no Rio Branco-ES.

VASCO X BOAVISTA

1ª rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: 18/01/2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Halls; Paulinho, Miranda, Capasso, Zé Vitor e Leandrinho; Patrick de Lucca, Barros e Marlon Santos; Orellano e Cauã Paixão. Técnico: William Batista

BOAVISTA: Kléver; Matheus Ludke, Wellington, Pablo Maldini e Alyson; Léo Costa, Crystopher e Ryan Guilherme; Matheus Alessandro, Cristian e Erick Flores. Técnico: Filipe Cândido

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Márcia Alves

VAR: Cláudio José de Oliveira Soares

