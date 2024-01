Benzema pode estar de saída do Al-Ittihad e entra na mira de gigante inglês

O ambiente de Karim Benzema no Al-Ittihad não é dos melhores. Após faltar alguns treinos e não se reapresentar ao clube após as férias de final de ano, o atacante francês ficou de fora da delegação para a viagem a Dubai, onde os jogadores fazem atividades durante a paralisação do Campeonato Saudita. Dessa maneira, a ‘ESPN’ da Inglaterra afirma que o francês estaria buscando opções de transferências para a atual janela de transferências da Europa, que vai até o fim de janeiro. Ao mesmo tempo, a TV inglesa afirma que o atleta está na mira de alguns clubes da Premier League, entre eles o Chelsea.

Benzema não teria se adaptado à Arábia Saudita nos seis meses após a mudança de clube e país. O mesmo ocorreu com o meia Henderson, ex-Liverpool, que chegou a um acordo com o Al-Ettifaq para romper seu contrato com o clube, segundo o site “The Athletic”. No entanto, o jogador não ficará muito tempo desempregado e tem seu nome vinculado ao Ajax, da Holanda.

Torcedores criticam Benzema por má fase do clube

Além disso, o Al-Ittihad vive um momento delicado na temporada e o time comandado pelo técnico Marcelo Gallardo vem sendo criticado pelos torcedores. Ao mesmo tempo, Benzema é considerado por torcedores e jornalistas da imprensa local como um dos responsáveis pela fase ruim do clube. O time perdeu para o Al-Ahly nas quartas de final do Mundial de Clubes e sofreu uma goleada para o Al-Nassr por 5 a 2. Neste jogo, que marcou um embate entre dois gigantes – Benzema e Cristiano Ronaldo – o craque português arrasou o rival, marcando 2 dos 5 gols em pleno Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, a casa do Al-Ittihad, na cidade de Jeddah.

Além disso, as críticas vêm sendo tão intensas que Benzema chegou a apagar sua rede social. O fato, inclusive, ganhou destaque na Espanha. O país europeu acompanha os passos do atleta com interesse. Afinal, ao longo da carreira inteira, Benzema passou apenas quatro anos no Lyon, onde se formou, e o restante foi de sucesso no Real Madrid, onde teve 24 anos de permanência.

