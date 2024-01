Vasco x San Lorenzo: onde assistir, escalações

O Vasco entrará em campo duas vezes, nesta quinta-feira (18). Isso porque o grupo alternativo estreia pelo Carioca diante do Boavista, às 19h30, em São Januário. Já o elenco principal terá seu primeiro compromisso pelo torneio amistoso, Serie Rio de La Plata, em Punta del Este, no Uruguai. O Cruz-Maltino vai encarar o San Lorenzo, da Argentina, às 22h15 (de Brasília), no estádio Domingo Burgueño Miguel.

Esta será a 25ª vez na história que Gigante enfrentará dois adversários no mesmo dia. Algo que não ocorria há 30 anos. Aliás, a última vez foi em 1994, quando os reservas ficaram no Brasil para enfrentar o Bahia e os titulares foram até a Coreia do Sul para disputar um amistoso com a seleção do país.

Não será a única vez na atual temporada que o Vasco passará por essa situação. Afinal, no próximo domingo (21), o time alternativo medirá forças com o Sampaio Côrrea, no estádio Elcyr Resende, em Saquarema, às 20h30. Enquanto a equipe principal disputará seu segundo e último jogo pelo torneio-amistoso em Punta del Este. Os comandados de Ramón Díaz vão encarar o Deportivo Maldonado, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do streaming Star+

Como chega o Vasco

Após oito dias desde sua chegada ao Uruguai, este duelo será o primeiro teste oficial dos principais jogadores do Vasco. O grupo chegou a ter um jogo-treino com a seleção de Maldonado e goleou o adversário da casa por 4 a 0. A boa notícia ficou para o zagueiro Rojas.

Isso porque o segundo reforço do clube para temporada abriu o placar desta atividade com um gol de cabeça. Outro destaque foi o jovem atacante Rayan, que balançou a rede adversária duas vezes.

Como chega o San Lorenzo

A equipe argentina já entrou em campo pelo torneio-amistoso Série Rio de La Plata. Assim, na oportunidade, perdeu para o Gimnasia por 1 a 0. O técnico Rubén Insúa deve ter dois desfalques para este compromisso.

No caso, Nahuel Barrios sentiu um incômodo muscular e o atacante Bareiro que voltou à Argentina para solucionar questões pessoais. Por outro lado, três das cinco contratações do clube tem condições de atuar no amistoso: Jhohan Romaña, Eric Remedi e Cristian Tarragona.

VASCO X SAN LORENZO

Amistoso no torneio Série Rio de la Plata

Data e horário: 18/01/2024, às 22h15 (de Brasília)

Local: Estádio, Domingo Burgueño Miguel, em Punta del Este, no Uruguai (URU)

VASCO: Léo Jardim; Rojas, Medel, João Victor e Lucas Piton; Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes; Rossi, David e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

SAN LORENZO: Altamirano; Giay, Romaña, Campy e Hernández; Remedi, Irala e Insaurralde; Braida, Girotti e Tarragona. Técnico: Rúben Insúa.

