Palmeiras acerta renovação de Weverton por mais três temporadas

O goleiro Weverton está perto de renovar seu contrato com o Palmeiras. Afinal, o arqueiro acertou com a direção alviverde a extensão do vínculo, que iria até o fim da temporada 2025. Dessa forma, ele ficará no Allianz Parque até o fim de 2026.

Desde 2018 no Verdão, Weverton está marcado como um dos grandes goleiros da história do Palmeiras. Em 2022, ele disputou a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Ele chegou a entrar nas oitavas de final e ficou em campo por dez minutos diante da Coreia do Sul. O “Uol” deu a informação inicialmente.

Ao todo, Weverton tem 329 partidas disputadas pelo Palmeiras, com 11 títulos conquistados. Afinal, ele esteve nas campanhas do Brasileirão (2018, 2022 e 2023), Libertadores (2020 e 2021), Paulistão (2020, 2022 e 2023), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa do Brasil (2023).

O Palmeiras tem apostado na sua espinha dorsal e renovado os contratos de vários jogadores do elenco. Desde o início do ano nomes como Murilo, Gabriel Menino e Zé Rafael estenderam seus vínculos. No fim do ano passado, Marcelo Lomba e Marcos Rocha também assinaram novos acordos.

