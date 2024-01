Diego Palacios aparece no BID e está liberado para estrear no Corinthians

A estreia do Corinthians no Campeonato Paulista 2024 se aproxima, e o técnico Mano Menezes teve uma boa notícia. Afinal, o lateral-esquerdo Diego Palacios está liberado para entrar em campo oficialmente. Dessa forma, ele é opção para a primeira rodada do Estadual.

Nesta quarta-feira, o equatoriano teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele disputa posição com Hugo, que chegou Goiás.

Diego Palacios chegou ao Corinthians sem custos, após o fim de seu contrato com o Los Angeles FC (EUA). No futebol da América do Norte, ele fez 131 jogos, com apenas um gol marcado e 12 assistências distribuídas para seus companheiros.

O contrato de Diego Palacios com o Timão é válido por quatro temporadas, até o fim da temporada 2027. Aos 24 anos, ele soma passagens pela seleção do Equador e esteve na Copa do Mundo de 2022. No torneio do Qatar, porém, foi reserva e acabou não entrando em campo.

O Corinthians estreia no Campeonato Paulista no próximo Domingo, às 18h (de Brasília), contra o Guarani, na Neo Química Arena. Maior campeão estadual com 30 conquistas, o Timão não vence a competição desde 2019.

